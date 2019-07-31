أسير فلسطيني يبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام

قرر الأسير الفلسطيني طارق قعدان الأربعاء الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضا للاعتقال الإداري في المعتقلات الصهيونية.

وأوضحت المحررة منى قعدان أن شقيقها الشيخ قعدان سيشرع اليوم بإضرابه المفتوح عن الطعام وذلك رفضاً للاعتقال الإداري ورفضهم المطلق للاستئناف أو إعطائه حكما جوهريا.

وقعدان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي (46عامًا) من سكان بلدة عرابة قضاء مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، حولته سلطات الاحتلال الاسرائيلي للاعتقال الإداري، وأصدرت بحقه أمرا إداريا مدته ستة أشهر دون تهمة، وذلك بعد شهر ونصف من اعتقاله.

والأسير قعدان اعتقل لدى الاحتلال ما يقارب الـ 17 مرة، أمضى خلالها ما يزيد عن 18 عاما متقطعة، قضى جزءا كبيرا منها في الاعتقال الإداري، ويعاني الأسير من ظروف صحية متردية نتيجة الاهمال الطبي في سجون العدو.

المصدر: فلسطين اليوم