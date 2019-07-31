احتفال بالعيد الـ 74 للجيش في باحة ثكنة محمد زغيب في صيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2019 - 10:18

احتفال بالعيد الـ 74 للجيش في باحة ثكنة محمد زغيب في صيدا

منذ 42 mins 31 July، 2019
احتفال بالعيد ال 74 للجيش في باحة ثكنة محمد زغيب في صيدا
لبنان

احتفلت قيادة منطقة الجنوب العسكرية بالعيد الـ 74 للجيش حيث أقيم احتفال في باحة ثكنة محمد زغيب في صيدا، حضره النائب ميشال موسى ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري وفاعليات سياسية ورسمية وروحية وأمنية وعسكرية واقتصادية واجتماعية وعوائل شهداء الجيش.

استهل الاحتفال بعزف موسيقى الجيش والنشيد الوطني، ثم وضع قائد منطقة الجنوب العسكرية في الجيش العميد الركن جميل سيقلي، ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، إكليلا من الزهر على النصب التذكاري لشهداء الجيش على وقع عزف لحن الموتى. ثم ألقى أمر اليوم الصادر عن قائد الجيش.

واختتم الحفل بعرض عسكري احتفاء بالمناسبة لوحدات من ألوية المنطقة.

المصدر: الوكالة الوطنية لعلام

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