احتفال بالعيد الـ 74 للجيش في باحة ثكنة محمد زغيب في صيدا

احتفلت قيادة منطقة الجنوب العسكرية بالعيد الـ 74 للجيش حيث أقيم احتفال في باحة ثكنة محمد زغيب في صيدا، حضره النائب ميشال موسى ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري وفاعليات سياسية ورسمية وروحية وأمنية وعسكرية واقتصادية واجتماعية وعوائل شهداء الجيش.

استهل الاحتفال بعزف موسيقى الجيش والنشيد الوطني، ثم وضع قائد منطقة الجنوب العسكرية في الجيش العميد الركن جميل سيقلي، ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، إكليلا من الزهر على النصب التذكاري لشهداء الجيش على وقع عزف لحن الموتى. ثم ألقى أمر اليوم الصادر عن قائد الجيش.

واختتم الحفل بعرض عسكري احتفاء بالمناسبة لوحدات من ألوية المنطقة.

المصدر: الوكالة الوطنية لعلام