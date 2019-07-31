استقرار سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان وانخفاض سعر المازوت 100 ليرة والغاز200 ليرة (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2019 - 08:07
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قائد الجبهة الداخلية الصهيونية يقر بقدرة حزب الله على ضرب المرافق الاستراتيجية المدنية والعسكرية وشل الكيان
قائد الجبهة الداخلية الصهيونية: قواتنا غير جاهزة كما يجب لحماية التجمعات الاستيطانية من خطر الصواريخ في الحرب المقبلة
قائد الجبهة الداخلية الصهيونية: الجيش لم يستوعب التغييرات العسكرية التي طرأت لدى "العدو" ولم يراع الحاجة للتأقلم معها
الشيخ نعيم قاسم: توازن الردع مع العدو الإسرائيلي تحقق لـثلاثة عشر عاماً بسبب قوة المقاومة وحضورها في الساحة
الشيخ قاسم: الفتنة الطائفية يمكن أن تؤدي إلى تعطيل المؤسسات وإلى مزيد من التدهور الاقتصادي وتخرب هيكلية البلد
الوزير سليم جريصاتي من عين التينة: لم يخطر ببال الرئيس عون يوماً أن لا يوقع مشروع الموازنة أو أن يطعن بقانونها
القمة الروحية: المطلوب الوعي والتضامن الوطني لتجاوز التحديات والمخاطر وعمل الحكومة حاجة ماسة للاستقرار
النائب فيصل كرامي: هناك من يريد أن يقنعنا بأن عدم اجتماع الحكومة هو لمصلحتنا لكننا نريد منها أن تعالج مشاكل الناس
مصادر مطلعة للمنار: فكرة جديدة يعمل الرئيس الحريري واللواء إبراهيم على مناقشتها مع الأطراف المعنية بحادثة قبرشمون
المصادر: الثابتة الوحيدة في كل ما يجري هي أن الرئيس الحريري مصرّ على الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع
الرئيس ماكرون باتصال مع الشيخ روحاني: عقوبات واشنطن أحادية وغير مقبولة وسنبذل جهودنا لتأمين مصالح إيران بالاتفاق النووي
ظريف مخاطباً ترامب: أميركا منيت بأكبر فشل لها في المنطقة منذ فيتنام والدبلوماسية تساوي الحكمة وليس الضعف
وزارة الخارجية البريطانية: ألمانيا ترفض طلباً أميركياً للمشاركة في خطة "لتأمين مياه الخليج ومضيق هرمز"
إيران تستقبل وفداً من خفر السواحل الإماراتيين بهدف إعادة إحياء محادثات أمن الملاحة المتوقفة منذ العام 2013
قائد حرس الحدود الإيراني ونظيره الإماراتي يؤكدان على أهمية حماية الحدود واحتواء المشاكل وحلها
شرطة الاحتلال تستدعي الطفل الفلسطيني قيس عبيد إلى التحقيق بعد استدعائها الطفل محمد ربيع عليان ابن الأربعة أعوام
ممثلة للأمم المتحدة: ندرس حالياً الانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين ومن الممكن إدراج "إسرائيل" على قائمة العار
السودان: إرجاء المفاوضات مع المجلس العسكري على خلفية مقتل 5 متظاهرين برصاص القوات المسلحة في مدينة الأبيض
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من "تزايد وتيرة" الهجمات في العاصمة الليبية طرابلس بعد سقوط صواريخ قرب المطار
قيادة الجيش الجزائري تعلن رفضها "الشروط المسبقة" للحوار الوطني وتقول إن إجراء الانتخابات هو النقطة الأساسية فيه
سويسرا تعلق مساعداتها لوكالة الأونروا بشكل مؤقت "بانتظار نتيجة تحقيق بقضية سوء إدارة واستغلال للسلطة في الوكالة"
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تحدد الـ 15 من أيلول سبتمبر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة
إحصاءات رسمية في صحيفة الأهرام: ارتفاع نسبة الفقر في مصر إلى 32.5 بالمئة مقارنة بـ 27.8 بالمئة في عام 2015
باكستان: مقتل 18 شخصاً بتحطم طائرة عسكرية صغيرة في حي سكني في مدينة روالبندي قرب العاصمة إسلام أباد
مراسل المنار: مقتل 4 أشخاص على الأقل بانفجار استهدف سيارة للشرطة الباكستانية في مدينة كويتا
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: أسر أكثر من 40 من مرتزقة العدوان ومصرع العشرات خلال التصدي لهجوم غرب عسير
الرئيس الأميركي: تراجعت الصين وفقدت 5 ملايين وظيفة ومليوني وظيفة صناعية بسبب تعريفة ترامب والولايات المتحدة تتقدم
شركة هواوي للاتصالات تعلن زيادة مبيعاتها بنسبة 23.2 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري رغم الضغوط الأميركية
رويترز: السعودية تسجل عجزاً بـ 8.93 مليار دولار بالربع الثاني من العام الحالي وتعلن تراجع وارداتها النفطية 5 بالمئة
البرازيل: مقتل 57 سجيناً على الأقل خلال مواجهات بين أفراد عصابتين داخل سجن في مدينة آلتاميرا في شمال البلاد
رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون: متمسكون بموعد 31 تشرين الأول لتنفيذ بريكست والكرة باتت في ملعب الأوروبيين
القضاء الروسي يعلن فتح تحقيق "بافتعال أعمال شغب على نطاق واسع" في البلاد إثر تظاهرة غير مرخصة للمعارضة
استقرار سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان وانخفاض سعر المازوت 100 ليرة والغاز200 ليرة (الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 10 mins
31 July، 2019
لبنان
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