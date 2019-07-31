استقرار سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان وانخفاض سعر المازوت 100 ليرة والغاز200 ليرة (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2019 - 08:07

استقرار سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان وانخفاض سعر المازوت 100 ليرة والغاز200 ليرة (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 10 mins 31 July، 2019
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لبنان

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