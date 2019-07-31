مقتل شخصين بإطلاق نار في ولاية ميسيسيبي الأمريكية

قتل شخصان في حادث إطلاق نار وقع، اليوم الثلاثاء، في متجر تابع لشبكة “وول مارت”، بولاية ميسيسيبي الأمريكية، وفق ما ذكرته قناة “فوكس نيوز” التلفزيونية.

ونقلت القناة عن الشرطة المحلية أن المهاجم، الذي لا تزال دوافعه مجهولة، قتل شخصين، تم العثور على جثتيهما داخل المتجر وبموقف السيارات المتاخم له.

وأشارت القناة إلى أن الاعتداء خلف العديد من الجرحى.

وأشارت “فوكس نيوز” إلى أن المهاجم جرح أثناء الحادث، وأن أحد أفراد الشرطة تضرر أيضا جراء إصابة سترته الواقية برصاصة. وأضافت القناة أن الشرطي نقل إلى المستشفى، وأن حياته ليست في خطر.

المصدر: وكالات