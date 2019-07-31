ألمانيا: لم نعد بالإسهام في بعثة تأمين هرمز ويجب التركيز على التهدئة والجهود الدبلوماسية

أكدت ألمانيا أنها لم تعط حتى الآن أي موافقة على المشاركة في المبادرة الأمريكية لتأمين الملاحة البحرية في الخليج ومضيق هرمز، مشددة على ضرورة التركيز على تهدئة التوتر بالمنطقة.

وقالت الخارجية الألمانية، في بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قدمت لحلفائها، ومنهم برلين، معلومات مفصلة حول خطتها لتأمين حركة السفن في الخليج ومضيق هرمز، وطلبت منهم المساهمة في هذه المبادرة.

وأضافت الخارجية أن “الحكومة الألمانية أخذت هذه الخطط بعين الاعتبار لكنها لم تعط وعودا بشأن تقديم أي مساهمة”، إلا أنها أشارت إلى أن ألمانيا “على تواصل مكثف مع فرنسا وبريطانيا” حول هذا الشأن، فيما شددت على أن “الانضمام إلى الاستراتيجية الأمريكية لممارسة أقصى ضغط أمر مستبعد بالنسبة لنا”.

ولفتت الوزارة إلى أن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أكد مرارا في وقت سابق أن “الأولوية حاليا يجب إعطاؤها لخفض التوتر، وللجهود الدبلوماسية” بدلا عن نشر قوات عسكرية إضافية في المنطقة.

وأعلنت السفارة الأمريكية في برلين، في وقت سابق من اليوم، أن الولايات توجهت “بصورة رسمية إلى ألمانيا باقتراح أن تنضم إلى فرنسا وبريطانيا، كي تساهم في ضمان الأمن في مضيق هرمز والتصدي لعدوان إيران”.

وتعمل الولايات المتحدة وبريطانيا على خطتين منفصلتين خاصتين بتأمين حركة السفن في الخليج، على خلفية الحوادث المتكررة التي طالت في الأشهر الماضية ناقلات نفط في مياه المنطقة.

المصدر: وكالات