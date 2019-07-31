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July 31 2019 - 01:06

سويسرا تعلق تمويل “الأونروا”

منذ 31 mins 31 July، 2019
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أخبار دولية - سويسرا

أعلنت سويسرا عن تعليقها تمويل الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، حتى انتهاء التحقيق مع الوكالة في قضية سوء الإدارة والتجاوزات المحتملة.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن المتحدث الرسمي باسم الخارجية السويسرية، بيير ألين إلتشنغر، قوله، إن سويسرا دفعت اشتراكاتها للوكالة الأممية لهذا العام بالكامل، وبلغ حجمها 22.3 مليون فرانك سويسري (قيمة الفرانك السويسري تساوي تقريبا قمة الدولار الأمريكي).

وأكد المتحدث أنه سيتم تعليق كافة المدفوعات الإضافية حتى انتهاء التحقيق، وستتخذ سويسرا قرارها بشأن الخطوات التالية تبعا لنتائج التحقيق.

وكان تقرير لمكتب الأخلاقيات للأمم المتحدة قد كشف عن حالات سوء إدارة وتجاوزات إدارية في الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التي تقدم المساعدات لاكثر من 5 ملايين من الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية والأردن وسوريا ولبنان.

المصدر: وكالات

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