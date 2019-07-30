البرهان يعلق على أحداث الأبيض: قتل المواطنين السلميين جريمة تستوجب المحاسبة الرادعة

علق رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، على مجزرة الأبيض بولاية شمال كردفان التي وقعت الاثنين وراح ضحيتها أكثر من 6 قتلى بينهم طلاب.

وأكد عبد الفتاح البرهان، أن مقتل متظاهرين في المسيرة، في الأبيض، كبرى مدن ولاية شمال كردفان، يعتبر “جريمة غير مقبولة”.

وقال البرهان في تصريحات لمجموعة صحفيين نقلها التلفزيون الرسمي: “ما حدث في الأبيض أمر مؤسف وحزين، وقتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة”.

وقتل المتظاهرون الخمسة خلال مسيرة لطلاب مدارس، انطلقت ضد النقص في الغذاء والوقود في الأبيض، وإثر الأحداث مباشرة، أعلن حاكم ولاية شمال كردفان، فرض حظر تجول ليلي في المنطقة، وثلاث مدن أخرى، إضافة إلى تعليق الدراسة في المرحلتين الأساسية والثانوية.

وجاء مقتل المتظاهرين عشية استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري وقادة حركة الاحتجاج لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.

إلى ذلك، دعا “تجمع المهنيين السودانيين” أنصاره للتظاهر في أرجاء البلاد تنديدا بـ “المذبحة” ضد طلاب المدارس، بعد أن أكد في بيان “إطلاق الذخيرة الحية على موكب طالبات وطلاب المدارس في الأبيض”.

المصدر: وكالات