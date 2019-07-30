مديرية امن الدولة في النبطية توقف سارق صناديق صدقات – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2019 - 23:31

مديرية امن الدولة في النبطية توقف سارق صناديق صدقات

منذ 2 ساعة 30 July، 2019
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لبنان

تمكنت مديرية امن الدولة الاقليمية في النبطية من توقيف المدعو ع.ف الذي قام وعلى مدى اكثر من سنة بسرقة صناديق الصدقات من المساجد في منطقة اقليم التفاح وفي التفاصيل، انه بعد انتشار مقاطع مصورة لأحد الاشخاص يقوم بسرقة صندوق الصدقات في مسجد بلدة عربصاليم امس الاثنين، وبنتيجة البحث والمتابعة وبمدة قياسية تمكنت دورية من مديرية امن الدولة الاقليمية في النبطية من معرفة هوية هذا الشخص وهو ع ف من بلدة عين قانا الجنوبية، وتحديد مكان تواجده، وعملت على توقيفه في محلة مرج حاروف ( النبطية).

والموقوف يمتهن سرقة صناديق الصدقات منذ فترة طويلة، ويوجد بحقه ملاحقات قضائية بجرم سرقة. وقد تم تسليمه الى القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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