مجلس القضاء الأعلى: لعدم زج القضاء في التجاذبات السياسية

عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الأسبوعية اليوم، وأصدر بعد المداولة البيان التالي: “تناول أحد نواب الامة، بتاريخ 29/7/2019، عبر وسائل الإعلام، النائب العام لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان بكلام يتضمن تهما افتراضية بحقها وبعيد عن الموضوعية.

إن مجلس القضاء الأعلى يدين بشدة هذا الكلام، ويؤكد عدم وجود ما يبرر إقدام متعاطي الشأن العام على التهجم على أي قاض في معرض قيامه بمهامه والتجريح به بما ينال من ثقة المجتمع بالقضاء.

ويذكر بأن القضاة يقومون بمهامهم الجسام في أشد الظروف صعوبة، وهم لا يتوانون عن تحمل مسؤولياتهم بكل مناقبية، واضعين نصب أعينهم إحقاق الحق وتطبيق القانون؛ ويهيب بالجميع عدم زج القضاء في التجاذبات السياسية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام