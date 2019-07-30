حب الله استقبل وفدا فلسطينيا وجرى البحث في قرار وزير العمل حول عمالة الفلسطينيين

التقى مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله حسن حب الله الثلاثاء وفدا قياديا من “الجبهة الشعبية – القيادة العامة”، حيث جرى البحث في آخر التطورات المحلية وأوضاع المخيمات وبخاصة ما يتعلق بقرار وزير العمل اللبناني في شأن العمالة الأجنبية في لبنان.

وثمن المجتمعون “كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في شأن موضوع العمالة الفلسطينية ودعوته إلى معالجته بعيدا من المزايدات، ومقاربته الموضوع ببعديه الاستراتيجي والسياسي”، مؤكدين أن “قرار وزير العمل لامس لقمة عيش الفلسطينيين في ظل هذه الظروف الصعبة، في حين أن اللاجئ الفلسطيني هجر من أرضه ووطنه قسرا وليس اختيارا وهو مستثنى عن كونه أجنبيا لأن للأجنبي وطنا يعود إليه فيما الفلسطيني يعمل على تحرير أرضه وهو يرفض التوطين ويتمسك في حقه في العودة”.

ودعا المجتمعون إلى “تجميد العمل بالقرار والتراجع عنه في انتظار التئام الحكومة، لأنه أثار حفيظة الفلسطينيين في المخيمات، وإحالته إلى الحكومة اللبنانية ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني والتي من شأنها تنظيم العلاقة وتوفير الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام