“تجمع العلماء”: لبنان يجب ان يكون في محور مواجهة “صفقة القرن”

قال “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان “في لبنان نحن بحاجة لأن نكون في المحور الذي يواجه صفقة القرن لأن معنى سيطرة الكيان الصهيوني هو استيلائها على حقوقنا في النفط تحت حجة ترسيم الحدود البحرية وانتزاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا انطلاقا من حجة ترسيم الحدود البرية”، واكد ان “مصلحة لبنان هي في تحييد الخلافات الداخلية عن القضايا المصيرية كي لا تضيع القضايا الكبيرة لصالح القضايا الصغيرة”.

ودعا التجمع في بيان له الثلاثاء إلى “اجتماع عاجل لمجلس الوزراء لاتخاذ قرارات تتعلق بإنهاء قطع الحساب وحل مشكلة النفايات ووضع إستراتيجية لحل مشكلة ترسيم الحدود ومعالجة موضوع النازحين وقضية عمالة الفلسطينيين”، واضاف “على أن لا يكون موضوع حادثة قبرشمون مطروحا على جدول الأعمال بل تحديد موعد لجلسة خاصة لهذا الموضوع لاتخاذ قرار نهائي فيه إذ لا يجوز تعطيل الحركة الدستورية وحل القضايا الملحة لحساب قضية خلافية لم تنفع الوساطات لوضع حل لها إلى الآن”.

واكد التجمع على “ضرورة توقيع الموازنة للبدء بالعمل بها دون أي تعديل في مضمونها خاصة لجهة موضوع الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية”، معتبرا أن “حفظ حقهم هو مسؤولية الحكومة، خاصة أن لا مخالفة دستورية في ذلك كون حفظ طائفية الوظيفة كما في دستور الطائف محصور بوظائف الدرجة الأولى”.