قائد القطاع الغربي بـ”اليونيفيل” زار قيادة سرية الدرك في صور

زار قائد القطاع الغربي في قوات “اليونيفيل” الجنرال الإيطالي برونو بيشوتا الثلاثاء مقر قيادة سرية الدرك في صور(جنوب لبنان)، والتقى آمر السرية العقيد عبدو خليل وعدد من آمري قطعات قوى الأمن الداخلي في قضائي صور وبنت جبيل، وذلك في إطار اللقاءات الهادفة الى تمتين العلاقة بين اليونيفيل والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية وزيادة التعاون.

وشكر العقيد خليل بإسمه وبإسم مديرية قوى الأمن الداخلي وقيادة الدرك ومنطقة الجنوب الجنرال بيشوتا على الزيارة، مثمنا “الجهود الجبارة للكتيبة الإيطالية ودعمها المستمر للمجتمع المحلي بكل مؤسساته”، منوها “بدور وتضحيات جنود حفظ السلام الإيطاليين والتعاون الوثيق مع سائر الأجهزة الأمنية في سبيل إستتباب الأمن والإستقرار في الجنوب”.

بدوره شكر الجنرال بيشوتا العقيد خليل والضباط على حفاوة الإستقبال، منوها ب”الجهود التي يقومون بها لمصلحة أمن المنطقة وإستقرارها”، وشدد على “التعاون المثمر مع الأجهزة الامنية لإنجاح مهمة اليونيفيل”.

ثم قدم بيشوتا لخليل “ميدالية اللواء اوستا” تقديرا لجهوده وبادله خليل بدرع تقديرية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام