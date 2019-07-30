فيصل كرامي: كل محاولات التضليل والافتراء لن تثنينا عن دورنا الوطني

أكد النائب فيصل كرامي ان “كل محاولات التضليل والافتراء والافتئات التي تعرضنا لها نحن تيار الكرامة وال كرامي، لن تثنينا عن دورنا الوطني”.

وسأل كرامي الثلاثاء “كيف ينهض لبنان اقتصاديا وتعمر مناطق وتفتح طرقات وتشق الانفاق ولا تنال مناطقنا اي شيئ من الانماء؟”، وتابع “كانوا يقولون دائما نحنا بدنا نخدمكم لكن وجود آل كرامي منعنا ووجود السوري منعنا فما كانت النتيجة؟”.

وقال كرامي “هذه الامور وهذه الاعذار لم تعد تنطلي على احد، فكل سنة لديهم عذر جديد، وكل سنة نرى الازمات الاقتصادية والاجتماعية تتلاحق وتكبر وتستمر، وشبابنا مصيرهم الى البطالة او الهجرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام