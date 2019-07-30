تدشين محطة كهرباء جديدة في شمال غرب ايران

سيتم تدشين محطة كهرباء جديدة في هريس بمحافظة اذربايجان الشرقية بشمال غرب ايران بحضور الرئيس حسن روحاني يوم الخميس المقبل.

وقال منفذ المشروع امير دودابي نجاد الى أن طاقة المحطة الكهروغازية الجديدة تبلغ 310 ميغاواط.

واضاف: إن 90 بالمئة من الطاقة الكهربائية في البلاد تولد من المحطات الكهروحرارية.

وتابع: إنه ينبغي بناء محطات جديدة لتوليد 3000 الى 3500 ميغاواط سنويا وبالنظر الى الخطط القائمة فان معظمها تدشن من قبل القطاع الخاص.

ونوه الى أن محطة هريس الجديدة ستكتمل بتدشين قسم البخار بطاقة 180 ميغاواط والتي سترفع الانتاجية بعد اكمال السيكل التركيبي فيها من 40 الى 58 بالمئة.

المصدر: وكالة فارس