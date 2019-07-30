فرنجية زار نقابة المحامين: لرؤية اقتصادية واضحة ولتعزيز القضاء لجذب الاستثمارات

قال رئيس “تيار المردة” في لبنان سليمان فرنجية “إننا نحتاج الى رؤية اقتصادية واضحة ومقاربة الامور بحنكة وعلم وجرأة والعمل على تطوير القوانين اللبنانية، ما من شأنه تذليل العديد من المعضلات، سواء ما يتعلق منها بزحمة السير او موضوع النفايات او غيرها”.

أكد فرنجية خلال زيارته على رأس وفد لنقابة المحامين في بيروت الثلاثاء حيث كان في استقبالهم النقيب اندريه الشدياق واعضاء مجلس النقابة ان “لنقابة المحامين دورا اساسيا في مؤازرة المجلس النيابي في عملية التشريع القانوني”، وشدد على “ضرورة ان تلحظ القوانين الجديدة تسهيل جذب الاستثمارات الى البلد وتأمين الارضية الخصبة للمستثمرين من اجل توفير كتلة نقدية”، ودعا الى “توسيع الاقتصاد اللبناني عبر زيادة الدخل القومي”، مشيرا الى ان “القضاء ونزاهته امر اساسي في تعزيز الاستثمارات التي تعزز الاقتصاد الوطني”.

ولفت بيان صادر عن “المردة” الى أنه “تطرق البحث الى العديد من الملفات السياسية الراهنة ومنها موضوع المادة الـ80 التي يجب ان تختلف طريقة مقاربتها، وان تتزن هذه المقاربة بالحكمة وتعزيز العيش المشترك في ظل هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد”، وتابع “أوضح فرنجية ان هناك الكثير من الشوائب التي يجب معالجتها لتسهيل امور المواطنين، معتبرا ان اعتماد التكنولوجيا من شأنه حل العديد من المشاكل، طارحا رؤية اقتصادية جدية تساعد على التخلص تدريجيا من الدين العام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام