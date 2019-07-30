الفرزلي: نراهن على دور لبنان المنتشر للنهوض

قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني ايلي الفرزلي “نحن في المجلس أطلقنا الديبلوماسية البرلمانية”، واعتبر انه “من المهم أن تأتي الوفود من أرجاء العالم لتزور مجلس النواب والتعرف الى أصول العمل فيه”.

وشدد الفرزلي الثلاثاء على أن “للرأي العام تأثيرا كبيرا وفي حال لم يكن هناك محاسبة للمسؤول على التزامه الدستور فلا قيمة لأي قانون موضوع”، وأضاف “بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت علينا نراهن على دور لبنان المنتشر للنهوض”.

ورأى الفرزلي أنه “من الصعب تشكيل معارضة وموالاة في ظل وجود حكومة وفاق وطني”.

المصدر: ايلي الفرزلي