القمة الروحية: عمل الحكومة حاجة ماسة للاستقرار

أكد البيان الختامي للقمة الروحية الاسلامية المسيحية التي عقدت الثلاثاء في دار طائفة الموحدين الدروز في بيروت ان “الوحدة الوطنية التي نشأت بين العائلات الروحية اللبنانية تشكل الأساس الضامن لبناء لبنان الغد”.

وأعلن المجتمعون ان “المطلوب إزاء التحديات المزيد من الوعي والتضامن الوطني لتجاوز المخاطر التي تتضاعف في ظل ما يحاك من مشاريع ومخططات تستهدف إعادة رسم خارطة المنطقة”.

وشدد المجتمعون على ان “عمل الحكومة حاجة ماسة للاستقرار والنهوض الاقتصادي”، ودعوا الى “ايجاد الحل المناسب والسريع لتستعيد البلاد حياتها الطبيعية”.

ورفض المجتمعون “ما تتعرض له مدينة القدس والشعب الفلسطيني وأكدوا تمسكهم بالقدس عاصمة للديانات السماوية ولن تنال منها ارتكابات الإحتلال الغاصب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام