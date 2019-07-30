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July 30 2019 - 15:01

القمة الروحية: عمل الحكومة حاجة ماسة للاستقرار

منذ 22 mins 30 July، 2019
القمة الروحية
لبنان

أكد البيان الختامي للقمة الروحية الاسلامية المسيحية التي عقدت الثلاثاء في دار طائفة الموحدين الدروز في بيروت ان “الوحدة الوطنية التي نشأت بين العائلات الروحية اللبنانية تشكل الأساس الضامن لبناء لبنان الغد”.

وأعلن المجتمعون ان “المطلوب إزاء التحديات المزيد من الوعي والتضامن الوطني لتجاوز المخاطر التي تتضاعف في ظل ما يحاك من مشاريع ومخططات تستهدف إعادة رسم خارطة المنطقة”.

وشدد المجتمعون على ان “عمل الحكومة حاجة ماسة للاستقرار والنهوض الاقتصادي”، ودعوا الى “ايجاد الحل المناسب والسريع لتستعيد البلاد حياتها الطبيعية”.

ورفض المجتمعون “ما تتعرض له مدينة القدس والشعب الفلسطيني وأكدوا تمسكهم بالقدس عاصمة للديانات السماوية ولن تنال منها ارتكابات الإحتلال الغاصب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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