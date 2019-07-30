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July 30 2019 - 15:00

إيران تدین الغارة السعودیة علی سوق بالیمن

منذ 20 mins 30 July، 2019
الخارجية الايرانية: "يوم الأرض" هو رمز للمقاومة في المنطقة
ايران - عربي وإقليمي

أدان المتحدث باسم الخارجیة عباس موسوي الغارة التي شنتها قوات العدوان السعودي علی سوق بمحافظة صعدة الیمنیة مما أدی إلی مقتل وجرح العشرات من المدنیین.

واستنکر موسوي هذه الهجمات البشعة واللاانسانیة مبدیا تعاطفه مع الشعب الیمني لاسیما أسر الضحایا.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية في بیان أن العسکریین المعتدین علی الیمن لم یخلفوا سوی الدمار  بمرور أکثر من 4 أعوام من إندلاع الحرب المدمرة وینوون التعویض عن  هزائمهم السیاسیة والمیدانیة من خلال قتل النساء والأطفال والمدنیین.

وانتقد موسوي التزام المجتمع الدولي بالصمت حیال جرائم الحرب من قبل المعتدین علی الیمن قائلا ان أمریکا وبعض الدول الأوروبیة یتورطون في مثل هذه الجرائم من خلال بیع الأسلحة للمعتدین وعلیهم تحمل مسؤولیة إجراءاتهم.

المصدر: وكالة ايسنا

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