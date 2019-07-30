الفياض: العقوبات الأميركية على شخصيات عراقية مرفوضة وهي تجاوز على السيادة العراقية

أكد مستشار الأمن الوطني العراقي رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أن الإجراءات الأميركية بفرض عقوبات على بعض الشخصيات العراقية أمر مرفوض جملة وتفصيلا، معتبرا ذلك تجاوزا للسيادة العراقية. وقال الفياض في مؤتمر صحافي الثلاثاء “ما حدث من فرض العقوبات الأميركية على شخصيات عراقية من بينها شخصيات في الحشد الشعبي أمر مرفوض جملة وتفصيلا وهو تجاوز على السيادة العراقية”، متابعا “لا يمكن للدول محاسبة رعايا دول أخرى، وحتى إن جاز لهم ذلك فإنها بدون تحقيق أو تدقيق وبدون أي مقدمات قانونية”. وأضاف الفياض “من حيث المبدأ فنحن لا ننظر إلى شخصيات العراق بعيون الآخرين بل بعيون الوطن الذي يحتضن أبناءه يدافع عنهم ولا يقبل المساس بهم وبكرامتهم وبمكانتهم، ونحن نرفض تماما هذه الإجراءات”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية