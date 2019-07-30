فضل الله: المقاومة حين تتصدى للقضايا الداخلية يكون ذلك من أجل مصلحة الناس

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله ان “المقاومة حين تتصدى للقضايا الداخلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية وتتخذ منها مواقف فتوافق على ما توافق عليه وترفض ما ترفضه، يكون ذلك من أجل مصلحة الناس والبلد، تماما كما قاتلت من أجلهما”.

وقال فضل الله ” صحيح أن المقايسة مختلفة في آليات العمل، لكن الهدف واحد، لأنه في الداخل هناك معايير وآليات مختلفة عن مواجهة العدو الإسرائيلي والتكفيري”، وتابع “في المعركة الداخلية هناك دستور وقوانين وحكومة ومجلس نواب وتصويت، ونحن نعمل من خلالهم، وميزان هذا العمل يكمن في ماذا نقدم وننفع الناس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام