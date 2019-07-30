خسائر جديدة لقوى العدوان على اليمن

شهدت جبهات ماوراء الحدود عمليات عسكرية متصاعدة تنوعت بين عمليات هجومية وكسر زحوف لمرتزقة الجيش السعودي ، واسفرت جميعها عن ايقاع قتلى وجرحى في صفوف العدوان على اليمن وتدمير الياته .

مصدر عسكري “لمسيرة نت” أوضح أن الجيش اليمني واللجان الشعبية كسر زحف المرتزقة أستمر عدة ساعات قبالة جبل قيس في جيزان ، مكبدين المرتزقة خسائر في الأرواح والعتاد، ودون تحقيق أي تقدم.

وفي نجران نفذ مجاهدو الجيش واللجان عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي قبالة السديس،انتهت بالسيطرة على 3 مواقع للمرتزقة

وأفاد مصدر عسكري أن العملية التي استمرت عدة ساعات اسفرت عن قتل عدد من المرتزقة وجرح اخرون وفرار من تبقى، كما تم احراق عربة برادلي بصاروخ موجه.

المصدر: المسيرة نت