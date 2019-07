كيف تعثر على هاتفك المفقود؟

نشرت مواقع متخصصة بشؤون التقنية بعض الطرق التي تمكننا من إيجاد الهاتف الذكي المفقود بالاعتماد على مساعد “أمازون” المنزلي الذكي.

تطبيق TrackR:

يمكن الاعتماد على هذا التطبيق لتتبع الهاتف الذكي ومكان وجوده باستمرار، والعثور عليه في حال فقدانه، وللاستفادة منه يجب اتباع عدة خطوات:

تحميل التطبيق في الهاتف بعد شرائه وربطه ببيانات الهاتف وبيانات مساعد Echo المنزلي الذكي، وعند الحاجة لمعرفة مكان الهاتف المفقود يمكن الطلب من المساعد المنزلي بأن يجعل الهاتف يرن لفترة من الزمن ليكتشف صاحب الهاتف مكان جهازه.

ميزة Find My Phone:

تدعم مساعدات Echo المنزلية ميزة Find My Phone المخصصة لإيجاد الهاتف الذكي في حال فقدانه في المنزل أو المكتب، وللاستفادة من هذه الميزة يجب اتباع الخطوات التالية:

ربط بيانات الهاتف الذكي بمساعد Echo عبر تطبيق Alexa، وذلك بالذهاب إلى تطبيق Alexa في الهاتف وتفعيل ميزة Find My Phone وإدخال رقم الهاتف وبياناته، وعند فقدان الهاتف يمكن أن تطلب من Alexa إيجاده، لتقوم بدورها بإرسال أمر للهاتف بالرنين لفترة طويلة.

