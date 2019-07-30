العميد صباحي فرد: قائد الثورة أكد مراراً تعزيز قدرات الدفاع الجوي

صرّح قائد قوة الدفاع الجوي الايراني العميد علي رضا صباحي فرد أن قائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة أكد مراراً تعزيز قدرات الدفاع الجوي. وقال العميد صباحي فرد، في تصريح لمراسل وكالة انباء فارس، إن تدابير وتوجيهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة سماحة آية الله السيد علي الخامنئي، للقوات المسلحة وايضا الدفاع الجوي فيما يتعلق بالهيكلية والمعدات والأفراد والتدريب، والمعنويات تعد وثيقة استراتيجية أساسية، وتستند اليها وتتوائم معها جميع البرامج والاجراءات والانشطة.

وتابع قائلاً “نظراً لأهمية وأولوية الدفاع الجوي في الهيكل الدفاعي للبلاد، فإن هذا التشكيل كان يحظى دائما بأهتمام من قبل سماحة القائد، وقد تلقينا دوما الطاقة والمعنويات من خلال كلماته الحكيمة في الاجتماعات الخاصة والعامة.” ونقل العميد صباحي فرد عن قائد الثورة تأكيده، انه يتعين على جميع القوات المسلحة ايلاء الاهتمام بالدفاع الجوي وجعل اسناد الدفاع أولويتها الأولى، مشددا على ان عدم الاهتمام بقضية الدفاع الجوي يعتبر خطيئة دينية وايضا خطيئة وطنية.

المصدر: وكالة أنباء فارس