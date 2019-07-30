علماء يعلنون عن وسيلة فعالة لتحسين المزاج

أعلن علماء من جامعة ولاية آيوم الأمريكية، عن وجود طريقة فعالة لتحسين الحالة المزاجية.

دعا الباحثون 496 متطوعًا للمشاركة في الدراسة العلمية، وتم وضعهم في مجموعات. وكان على المتطوعين التجول داخل الحرم الجامعي لمدة 12 دقيقة والتفكير في مواضيع مختلفة.

وكان يجب على المجموعة الأولى المؤلفة من 127 شخصا أن تفكر بشكل إيجابي عن الغرباء الذين قابلوهم أثناء تجوالهم في حرم الجامعة. بينما كان يجب على المجموعة الثانية (125 شخصا) أن تفكر عما يمكن أن يكون مشترك مع الأشخاص الغرباء الذين قابلوهم.

وأفاد 109 من المتطوعين أنهم فكروا بالإيجابيات التي يتمتعوا بها على الأشخاص الآخرين، بينما 135 شخصا قيموا المظهر الخارجي للأشخاص الغرباء، وفق موقع “oane”.

وفي وقت لاحق، قام جميع المتطوعين بملء استبيان والإجابة على أسئلة تحدد مستوى السعادة والقلق والتعاطف والرضا. وقد ظهر أن الأشخاص الذين يتجولون لمدة 12 دقيقة ويفكرون بطريقة إيجابية قادرون على التفاؤل والسعادة، بغض النظر عن جنس الشخص الآخر الذي ينظر إليه.

المصدر: سبوتنيك