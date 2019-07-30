السراج لـ”سبوتنيك”: بوادر انتهاء الحرب في طرابلس تلوح وستنتهي بهزيمة المعتدي ليعود الليبيون إلى مسار التسوية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2019 - 13:08

السراج لـ”سبوتنيك”: بوادر انتهاء الحرب في طرابلس تلوح وستنتهي بهزيمة المعتدي ليعود الليبيون إلى مسار التسوية

منذ 1 ساعة 30 July، 2019
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