السراج لـ”سبوتنيك”: بوادر انتهاء الحرب في طرابلس تلوح وستنتهي بهزيمة المعتدي ليعود الليبيون إلى مسار التسوية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2019 - 13:08
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الشيخ نعيم قاسم: لبنان بحاجة إلى استمرار مقاومته قوية لتحميه من خطر إسرائيل ومشاريع أميركا في المنطقة
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رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: تم تشكل لجنة لتنفيذ قرار القيادة بتعليق الاتفاقيات مع "إسرائيل"
14 شهيداً و أكثر من 25 جريحاً بينهم أطفال اثر قصف سعودي استهدف سوقاً شعبياً في مديرية قطابر بمحافظة صعدة
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المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية تعليقاً على جريمة السعودية بحق المدنيين في قطابر: لن نقف مكتوفي الأيدي
الخارجية الإيرانية: ندين بشدة قصف التحالف السعودي الأميركي لسوق في صعدة ونعتبره عملاً وحشياً وغير إنساني
نائب وزير الخارجية السوري: ترويج بعض العرب لما يسمي "صفقة القرن" أمر معيب ويجب ألا يحصل
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إيران لم تربح حرباً على الإطلاق لكنها لم تخسر أي مفاوضات
حركة الاحتجاج في السودان تدعو التظاهر تنديداً بقتل المتظاهرين في ولاية الأبيض وللمطالبة بتقديم الجناة للعدالة
باكستان: 17 قتيل في حي سكني في روالبندي قرب إسلام أباد إثر تحطم طائرة عسكرية صغيرة
السراج لـ”سبوتنيك”: بوادر انتهاء الحرب في طرابلس تلوح وستنتهي بهزيمة المعتدي ليعود الليبيون إلى مسار التسوية
منذ 1 ساعة
30 July، 2019
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