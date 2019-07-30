روسيا ترصد 11 خرقاً للعمليات العسكرية في سوريا خلال 24 ساعة الأخيرة وتركيا 9 خروقات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 11 خرقاً لنظام وقف العمليات العسكرية، في حين رصد الجانب التركي 9 خروقات.

وجاء في النشرة الإعلامية اليومية للدفاع الروسية ،على صفحتها الرسمية في فيسبوك: “رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية- التركية في سوريا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 11 انتهاكاً – في محافظة حلب – انتهاك واحد، في محافظة اللاذقية -7، بالإضافة إلى 3 انتهاكات في محافظة حماة، كما رصد الجانب التركي 9 خروقات: في حماة – 8 و انتهاك واحد في إدلب”.

ويذكر أنه وخلال 24 ساعة الماضية، لم يقم مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، بحسب النشرة، بتنفيذ عملية إنسانية. كما لم يتم التوقيع على أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حالياً، 2542 مركزاً. ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلاً.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية