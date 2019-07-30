فوائد كبرى لجوز الهند.. لا تخطر على البال‬‎

يولي الناس اهتماما كبيرا للوجبات الرئيسية التي يتناولونها، يوميا، لكنهم قد يغفلون تناول الفواكه، فيضيعون عددا من المنافع الصحية، وجوز الهند هو أحد الثمار المفيدة جدا للجسم.

وبحسب موقع “هيلث لاين”، فإن جوز الهند مفيد جدا، بالنظر إلى ما يحتوي عليه من فيتامينات ومعادن ودهون يمكن تحويلها إلى طاقة في الجسم بطريقة سهلة وفي وقت وجيز، كإحدى أولى فوائدها.

وتنتشر هذه الفاكهة في عدة مناطق استوائية من العالم، ويعود تاريخها إلى ما يقارب 4500 عام، وجرى استخدامها، بطرق مختلفة على مر العصور.

أما الفائدة الثانية المهمة لجوز الهند، فهي التأثير إيجابا على صحة القلب، إذ كشفت دراسة طبية أن النساء الفلبينيات اللائي يتناولن زيت جوز الهند، يرتفع لديهن مستوى الكوليسترول الجيد في الدم أي البروتينات الدهنية التي تمتاز بكثافتها العالية.

وأوضحت بحوث أخرى، أن تناول زيت جوز الهند يساعد على خفض الدهون في منطقة البطن، ومن المعروف أن “الشحوم”، التي تتراكم في هذه المنطقة من الجسم، من عوامل الإصابة بأزمات القلب وداء السكري.

وبما أن جوز الهند يحتوي على نسبة قليلة من الكربوهيدرات ومعدل عال من الألياف، فإنه يساعد على حفظ استقرار السكر في دم الإنسان، وهي الفائدة الثالثة.

وفي المنحى نفسه، يضم جوز الهند عناصر مضادة للأكسدة، وهذا الأمر يقي الخلايا من عدة أضرار مثل التلف.

ومن مزايا جوز الهند، أنه من السهل أن تضيفه إلى نظامك الغذائي، لأنه ذو مذاق لذيذ، ولا يصيبك بالنفور، لكن إذا أردت أن تقتني هذه الفاكهة، فعليك أن تنتبه إلى المكونات لأن بعض الصناعات تضيف إليه السكر المعدل

المصدر: فلسطين الان