الطقس غدا الاربعاء قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاربعاء قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، يتكون الضباب على المرتفعات.

– الحالة العامة: طقس صيفي حار نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الثلاثاء: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، يتكون الضباب على المرتفعات.

– الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل. يتكون الضباب على المرتفعات.

– الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 25 الى 31 درجة، فوق الجبال من 21 الى 28 درجة، في الارز من 15 الى 25 درجة، في الداخل من 18 الى 37 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و25 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج

– حرارة سطح الماء: 28 درجة.

– الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية