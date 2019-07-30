المقداد: ترويج بعض العرب لما تسمى صفقة القرن أمر معيب

أكد نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الاثنين، دعم بلاده للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نائب وزير الخارجية السوري: “نحن نؤمن بالتضامن العالمي، فعندما تقف روسيا إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد (صفقة القرن) ويقوم بعض العرب بالترويج لهذه الصفقة على حساب الشعب الفلسطيني، فهذا أمر معيب ومخجل ويجب ألا يحصل”.

وأشار فيصل المقداد، خلال استقباله محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والإسلامية، إلى أن “إسرائيل تقف خلف كل ما حصل ويحصل من عدوان على سوريا وفلسطين والمنطقة العربية، بدعم أمريكي مطلق ودعم بعض الدول الأوروبية وأدواتهم في المنطقة”.

وأوضح المقداد أن “ما تعرضت له سوريا من مؤامرة كبرى في السنوات الثماني الأخيرة كان أحد أهدافها الرئيسة ضرب القضية الفلسطينية”.

ودان المقداد قيام “المجموعات المسلحة باستهداف المخيمات الفلسطينية والتي كانت دائما هدفا للعدو الإسرائيلي بغية إنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين وتصفية الحقوق التاريخية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني”.

كما دان “الجرائم التي نفذتها إسرائيل بحق الفلسطينيين وخاصة تدميرها لمساكنهم في القدس وغيرها من الأرض المحتلة، ما يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”، مجددا التأكيد على “رفض دمشق لما تسمى صفقة القرن ومحاولة تسويقها من قبل بعض الأنظمة العربية”.

من جهته، أكد الهباش على “دعم فلسطين والشعب الفلسطيني لسوريا”، لافتا إلى أنها “انتصرت على هذه المؤامرة بفضل صمود الشعب والجيش والقيادة”.

المصدر: سانا