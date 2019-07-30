استئناف الملاحة الجوية في مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية بعد توقفها إثر قصف

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس عن استئناف حركة الملاحة فيه بعد أن توقفت، في وقت سابق من الاثنين، إثر تعرضه لضربة جوية.

وقالت إدارة المطار في بيان نشرته على حسابها في موقع “فيسبوك”: “فتحت بحمد الله الأجواء الجوية في مطار معيتيقة الدولي وستباشر الشركات الناقلة رحلاتها المجدولة لهذا اليوم”.

وسبق أن أفادت إدارة المطار بوقف حركة الطيران فيه، قائلة: “مع بدء إجراءات صعود ركاب طائرة الخطوط الجوية الليبية القاصدة مطار صفاقس، تعرض مطار معيتيقة الدولي لعدة قذائف تسببت في توقف الملاحة الجوية لحين إشعار آخر”.

وتحدثت في هذا السياق عن “عودة طاقم رحلة الخطوط الجوية الليبية القاصدة مطار اسطنبول بعد مباشرة إجراءات رحلته المقررة لهذا اليوم، وكذلك إنزال ركاب رحلة طيران البراق لمطار تونس قرطاج”.

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية المتمركزة في طرابلس، مرارا، عن تعرض مطار معيتيقة الدولي لضربات جوية نفذتها قوات “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير، خليفة حفتر، التي تشن منذ 4 أبريل هجوما واسعا مستمرا للسيطرة على العاصمة، تقول إن هدفه تطهير المدينة من الإرهاب.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، دعا المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، السلطات في طرابلس إلى وقف استخدام مطار معيتيقة لأغراض عسكرية.

المصدر: وكالات