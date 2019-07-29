ملك الأردن يزور تونس ويقدم العزاء بوفاة الرئيس الباجي قايد السبسي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 29 2019 - 22:46

ملك الأردن يزور تونس ويقدم العزاء بوفاة الرئيس الباجي قايد السبسي

منذ 46 mins 29 July، 2019
5d3f2912d437507a608b45b4
تونس - عربي وإقليمي

قدم الملك الأردني عبد الله الثاني، خلال زيارته إلى تونس، اليوم الاثنين، العزاء بوفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي.

وأعرب الملك عبد الله الثاني، خلال تقديمه العزاء لرئيس الجمهورية التونسية المؤقت، محمد الناصر، وعقيلة وأسرة الرئيس الراحل في قصر قرطاج، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة برحيل الرئيس الباجي قايد السبسي.

وصرح الملك بأنه “وبوفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، فقدنا قائدا حكيما، كرس حياته من أجل تونس الشقيقة وخدمة شعبها العزيز، وقضايا الأمتين العربية والإسلامية”.

وأشاد العاهل الأردني بالإسهامات الكبيرة للرئيس السبسي في مسيرة بناء تونس وتطوير مؤسساتها وتعزيز الأمن والاستقرار والديمقراطية فيها.

كما أكد خلال لقائه مع الرئيس التونسي محمد الناصر، وقوف الأردن إلى جانب تونس، والحرص على مواصلة العمل من أجل الارتقاء بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين.

ورافق ملك الأردن في زيارته إلى تونس وزير الخارجية، ومستشاره للاتصال والتنسيق.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة