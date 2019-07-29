وزير الدفاع الياباني: إطلاق بيونغ يانغ صواريخ انتهاك لقرارات مجلس الأمن وتهديد لليابان

انتقد وزير الدفاع الياباني، تاكيشي إيوايا، مجددا، اليوم الاثنين، إطلاق كوريا الشمالية صاروخين، الخميس الماضي، واصفا هذه الخطوة بانتهاك قرارات الأمم المتحدة.

ونقلت صحيفة “نيكاي” اليابانية عن الوزير قوله: “لقد حددنا أنهما كانا صاروخين بالستيين قصيري المدى. أمر مؤسف جدا”.

وأشار إيوايا إلى أن إطلاق الصاروخين “يمثل بلا شك تهديدا” على اليابان.

والخميس الماضي، جربت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين “من نوع جديد”، قال عسكريون كوريون جنوبيون إنهما أطلقا من منطقة ميناء وونسان باتجاه بحر اليابان وقطعا نحو 600 كلم على ارتفاع 50 كلم.

وجاءت عمليات الإطلاق بعد فترة من لقاء مفاجئ جمع، في 30 يونيو، بين الزعيمين الأمريكي والكوري الشمالي، دونالد ترامب وكيم جونغ أون، على الحدود بين الكوريتين، واتفق الجانبان أثناءه على استئناف المحادثات على مستوى العمل حول تخلي بيونغ يانغ عن الأسلحة النووية.

يذكر أن بيونغ يانغ جربت هذا النوع من الصواريخ آخر مرة مطلع شهر مايو الماضي.

المصدر: وكالات