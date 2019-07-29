متحدث القوات المسلحة اليمنية: عملية سلاح الجو المسير أصابت مرابض الطائرات الحربية وأهدافا عسكرية أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بدقة عالية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2019 - 22:46

متحدث القوات المسلحة اليمنية: عملية سلاح الجو المسير أصابت مرابض الطائرات الحربية وأهدافا عسكرية أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بدقة عالية

منذ 48 mins 29 July، 2019
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