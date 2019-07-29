متحدث القوات المسلحة اليمنية: عملية سلاح الجو المسير أصابت مرابض الطائرات الحربية وأهدافا عسكرية أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بدقة عالية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2019 - 22:46
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13 شهيداً و 23 جريحاً بينهم أطفال اثر قصف سعودي استهدف سوقاً شعبياً في مديرية قطابر بمحافظة صعدة
سلاح الجو اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير رداً على استمرار المجازر السعودية
المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية تعليقاً على جريمة السعودية بحق المدنيين في قطابر: لن نقف مكتوفي الأيدي
مساعد وزير الدفاع اليمني اللواء علي محمد الكحلاني: الأيام القادمة ستكون أشد إيلاماً على الغزاة والمرتزقة
رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام: ارتكاب المجازر هو سلوك النظام السعودي طوال سنوات العدوان
قائد القوة البحرية للجيش الإيراني: اتفاق مع روسيا على القيام بمناورات مشتركة في المحيط الهندي ومضيق هرمز والخليج
وزير الخارجية الإيراني: لن نجامل احداً بشأن وحدة أراضينا ومياهنا ولسنا مستعدين للتفاوض بشأن مفاخر الجمهورية الاسلامية
نائب الرئيس الإيراني إسحق جهانغيري: الأميركيون يعرضون أمن الشرق الأوسط والخليج للخطر وسياستنا مواجهة الهيمنة الأميركية
وزير الخارجية الأميركي: مستعدون لحماية الملاحة في مضيق هرمز ونعمل على تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في الخليج
رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران الشيخ صادق آملي لاريجاني: ندعم سياسة الصين الواحدة ونعارض اي تدخلات في شؤونها
الجيش السوري يسيطر على تل الملح الاستراتيجي وبلدة الجبين في ريف حماة الشمالي الغربي بعد مواجهات مع الجماعات الإرهابية
الأركان الروسية: مسؤولية موت المدنيين السوريين في مخيم الركبان تقع على عاتق واشنطن التي ترفض حل الأزمة الإنسانية هناك
مقتل 5 من تنظيم داعش جراء غارة للتحالف الدولي في ريف دير الزور هي الأولى منذ 4 أشهر
نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يؤكد دعم دمشق شعباً وقيادة للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: لا يمكن أن تكون السياسة المالية والاقتصادية قائمة على فرض الضرائب
رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم أمين السيد: مستقبل المنطقة سيكون مشرقاً بفضل تضحيات الشهداء
لقاء الأحزاب: تعطيل اجتماعات الحكومة على خلفية حادث قبرشمون علامة من علامات ضعف الطبقة السياسية
وزير الدولة اللبناني لشؤون التجارة الخارجية يلتقي الرئيس العراقي في بغداد: نرغب بالمساهمة في إعادة إعمار المدن المحررة
منظمو حركة الإحتجاج في السودان: 4 طلاب ثانويين بين 5 متظاهرين قتلوا برصاص قوات الأمن وسط البلاد
قوى الحرية والتغيير المعارضة في السودان تتهم قوات تابعة للجيش والدعم السريع بإطلاق النار على الاحتجاجات في شمال كردفان
حركة الاحتجاج في السودان تدعو التظاهر تنديداً بقتل المتظاهرين في ولاية الأبيض وللمطالبة بتقديم الجناة للعدالة
السيسي يلتقي نائب رئيس المجلس العسكري في السودان ويؤكد موقف القاهرة الثابت تجاه دعم استقرار وأمن السودان
الملك الأردني يلتقي الرئيس المصري في القاهرة: توافق حول استئناف المفاوضات وفق المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية
وزير الخارجية الأميركية يعلن أن جاريد كوشنر سيزور الشرق الأوسط لمناقشة ما يسمى "صفقة القرن" مع المسؤولين في المنطقة
الخارجية الفلسطينية: الاقتراح الإسرائيلي بإنشاء صندوق مالي بهدف تشجيع دول أخرى على نقل سفاراتها للقدس ابتزاز سياسي
إدارة مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية تعلن عن وقف حركة الملاحة فيه إثر تعرضه لضربة جوية مصدرها قوات حفتر
النيابة العامة الألمانية تعلن أنها سلمت السلطات البلجيكية مطلوباً بوسنياً يشتبه بتورطه في اعتداءات باريس عام 2015
مرشحو الإنتخابات الرئاسية الأفغانية ينتقدون الرئيس اشرف غني بعد التفحيرات في اليوم الاول من بدء الحملات الانتخابية
الرئيس الاميركي يهاجم قساً من حركة الدفاع عن حقوق السود ويقول إنه "مخادع يكره البيض والشرطيين"
القوات الجوية القطرية تشارك في احتفال حلف الناتو بالذكرى الـ 70 لتأسيسه في قاعدة فايرفورد الجوية البريطانية
مقتل 52 شخصاً جراء اشتباكات وقعت داخل سجن التاميرا شمال البرازيل بين عصابات متنافسة
وزير الدفاع الياباني يعتبر أن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين قصيري المدى الأسبوع الماضي انتهاك لقرارات مجلس الأمن
شركة الخطوط الجوية الكورية الجنوبية تعلن عزمها تعليق بعض رحلاتها إلى اليابان على خلفية خلاف دبلوماسي بين البلدين
متحدث القوات المسلحة اليمنية: عملية سلاح الجو المسير أصابت مرابض الطائرات الحربية وأهدافا عسكرية أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بدقة عالية
منذ 48 mins
29 July، 2019
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