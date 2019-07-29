متحدث القوات المسلحة اليمنية: عملية سلاح الجو المسير ضد قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط تأتي ردًا على العدوان المستمر والحصار الجائر وارتكاب الجرائم البشعة بحق أبناء شعبنا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2019 - 22:46

متحدث القوات المسلحة اليمنية: عملية سلاح الجو المسير ضد قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط تأتي ردًا على العدوان المستمر والحصار الجائر وارتكاب الجرائم البشعة بحق أبناء شعبنا

منذ 47 mins 29 July، 2019
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