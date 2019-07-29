سلاح الجو اليمني المسير يستهدف بعملية واسعة قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير بعدد من طائرات قاصف 2K – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2019 - 22:46

سلاح الجو اليمني المسير يستهدف بعملية واسعة قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير بعدد من طائرات قاصف 2K

منذ 48 mins 29 July، 2019
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