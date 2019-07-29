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July 29 2019 - 19:29

“الجبهة الديمقراطية”: قضية اللاجئين كانت وستبقى محور القضية الفلسطينية

منذ 8 mins 29 July، 2019
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين11
عربي وإقليمي - فلسطين

أكدت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” في بيان لها الاثنين ان “قضية اللاجئين كانت وستبقى محور القضية الفلسطينية”، وتابعت “اي مشروع سياسي لا يستجيب لحقوقنا الوطنية وفي مقدمتها حق العودة او لا يراعي الطموحات الوطنية لشعبنا، فلن يكون بأفضل من عشرات بل مئات المشاريع التي سقطت وانهارت تحت اقدام اصغر طفل فلسطيني”.

واشارت الجبهة الى “وجوب الصمود والثبات خلف المطالب الانسانية والمعيشية المحقة وفي مقدمتها الاعلان الفوري عن وقف الاجرءات التي لجأت اليها وزارة العمل بحق العمال الفلسطينيين واعادة النظر بالقوانين والتشريعات اللبنانية المتعلقة بالفلسطينيين وصولا الى الغاء اجازة العمل”، واعتبرت ان “هذه الاجراءات هي محور كل سياسات التمييز وتعديل قانون الضمان الاجتماعي واستفادة العامل الفلسطيني من جميع فروع الضمان”، ورأت ان “هذا ما يحفظ المكانة القانونية للاجئين ويحميها من اي عبث في اطار تطبيقات صفقة ترامب – نتن ياهو”.

المصدر: بريد الموقع

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