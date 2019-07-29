رئيس المستشفى الجمهوري بـ #صعدة: وصل إلينا حوالي 36 شهيدًا وجريحًا ولا زالت غرف الطوارئ والعمليات مكتظة بالمصابين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2019 - 19:29
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مراسل المنار: 13 شهيداً بينهم طفلان و23 جريحاً اثر قصف سعودي على مديرية قطابر الحدودية
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عبداللهيان: لا علاقة لبريطانيا إلى أين تذهب الناقلة الإيرانية إلى سوريا أو إلى أي دولة أخرى وهذا قرار سيادي ووطني
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اعلام العدو: الجبهة الداخلية غير قادرة على استيعاب حجم الخطر والدمار الذي ستواجهه في الحرب المقبلة مع حزب الله
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لبنان: الرئيسان بري والحريري يبحثان التطورات والوضع الحكومي على مدى ساعة في عين التينة
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان حول حادثة قبرشمون: نرفض أي مبادرات جديدة والكرة لم تعد في ملعبنا
أرسلان: مستعدون للذهاب الى مجلس الوزراء شرط وضع بند إحالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي على رأس جدول الأعمال
الوزير محمد فنيش: للإسراع في معالجة حادث الجبل والتعاطي معه بكل جدية واستمرار تعطيل الحكومة هو مؤشر سلبي جداً
القوات المسلحة اليمنية: سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية واسعة باتجاه مطار أبها السعودي بعدد من طائرات قاصف K2
القوات المسلحة اليمنية: العملية استهدفت مواقع هامة في مطار أبها السعودي ما أدى إلى تعطيل الملاحة الجوية فيه
القوات المسلحة اليمنية: اطلاق صاروخ باليستي من طراز بدرF على تجمعات الجيش السعودي في منطقة الدائر غرب عسير
تواصل التظاهرات الشعبية في عموم البحرين لليوم الثالث على التوالي تنديداً بجرائم النظام وأحكامه التعسفية
علماء البحرين: قضاة النظام البحريني المتورطين في جرائم القتل والأحكام الجائرة مطلوبون للعدالة والقصاص بحكم الشرع والدين
حظر تجوال ليلي في 4 مدن في ولاية شمال كردفان السودانية بعد مقتل متظاهرين خلال تظاهرة مطالبة بتسليم السلطة للمدنيين
الخارجية الروسية: موسكو لن تتخلى عن نهجها المبدئي حيال فنزويلا حتى في حال فرضت واشنطن عقوبات جديدة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقيل مدير أجهزة المخابرات "دان كوتس" ويعلن أنه سيغادر منصبه في الـ15 من الشهر المقبل
الشرطة الاميركية: مقتل 3 أشخاص واصابة 15 بجروح في اطلاق نار خلال مهرجان للطعام بمنطقة غيلروي بولاية كاليفورنيا
السلطات النيجيرية تعلن حظر الحركة الإسلامية واعتبار نشاطاتها "إرهابية" بذريعة ضرورة التحرك قبل خروج الوضع عن السيطرة
القيادي في الحركة الإسلامية يحيى داهيرو: الاحتجاجات السلمية لن تتوقف حتى الافراج عن قائد الحركة الشيخ إبراهيم الزكزكي
رئيس المستشفى الجمهوري بـ #صعدة: وصل إلينا حوالي 36 شهيدًا وجريحًا ولا زالت غرف الطوارئ والعمليات مكتظة بالمصابين
منذ 12 mins
29 July، 2019
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