رئيس المستشفى الجمهوري بـ #صعدة: وصل إلينا حوالي 36 شهيدًا وجريحًا ولا زالت غرف الطوارئ والعمليات مكتظة بالمصابين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2019 - 19:29

رئيس المستشفى الجمهوري بـ #صعدة: وصل إلينا حوالي 36 شهيدًا وجريحًا ولا زالت غرف الطوارئ والعمليات مكتظة بالمصابين

منذ 12 mins 29 July، 2019
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