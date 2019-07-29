#رئيس_الوفد_الوطني_اليمني: ارتكاب المجازر البشعة بحق المدنيين وحشيةٌ طبعت سلوك النظام السعودي طوال سنوات العدوان المدعوم أمريكيا وبريطانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2019 - 19:29

#رئيس_الوفد_الوطني_اليمني: ارتكاب المجازر البشعة بحق المدنيين وحشيةٌ طبعت سلوك النظام السعودي طوال سنوات العدوان المدعوم أمريكيا وبريطانيا

منذ 15 mins 29 July، 2019
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