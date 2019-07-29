التقدمي فرع بعلشميه: لا خلفية سياسية للاشكال المرتبط بأحد العمال السوريين

صدر عن فرع بعلشميه في الحزب التقدمي الاشتراكي البيان التالي: “طالعنا النائب طلال ارسلان في مؤتمره الصحافي بنظرية تتطابق كالعادة مع نظرية المؤامرة التي يبني عليها كل مواقفه السياسية، مستغلا حادثا محض فردي وقع في البلدة.

إن فرع بعلشميه إذ يؤكد ان لا خلفية سياسية للاشكال المرتبط بأحد العمال من التابعية السورية، يجدد حرصه الدائم على الاستقرار الامني في البلدة كما في كل الجبل، عملا بتوجيهات رئيس الحزب وليد جنبلاط الداعية باستمرار الى تغليب لغة العقل وعدم الانزلاق الى ردود فعل تعطي البعض ذريعة لتعميم حالة الشغب والغوغاء التي يمارسونها لهز الاستقرار الذي ينعم به الجبل على وجه الخصوص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام