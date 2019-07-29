تدابير سير في الأول من آب بمناسبة عيد الجيش

صـدر عـن المديرية العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي _ شعبة العـلاقـات العامـة

البـلاغ التالــي:

لمناسبة عيد الجيش اللبناني سيقام احتفال عسكري يوم الخميس في 1/8/2019، في ثكنة شكري غانم _ الفياضية / الكلّيّة الحربيّة، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

منع وقوف السيارات اعتباراً من مساء الأربعاء 31/7/2019 وحتى انتهاء الاحتفال في اليوم التالي، على جانبي الطرقات التالية:

– الصياد حتى الجمهور ــــ مفرق كاليري متى.

– مفرق الجمهور – كاليري متى باتجاه مفرق كنيسة مار عبدا وفوقا

– ساحة بعبدا – تقاطع الحدث / بعبدا ( مفرق الصنوبرة ) – مفرق بعبدا – جسر الصفير.

– ساحة بعبدا -جادة المعهد الانطوني -المعهد الانطوني-ساحة الحدث -الكفاءات.

منع مرور السيارات اعتباراً من الساعة 00.8 من تاريخ الاحتفال وحتى انتهائه:

_ للسير المتجه نزولاً من الجمهور باتجاه الصياد وتحويله إلى:

جسر الجمهور (المدرسة الانجيلية) نحو ساحة بعبدا، جادة المعهد الانطوني، ساحة الحدث، الكفاءات، كاليري سمعان.

الجمهور، كنيسة مار عبدا وفوقا، ساحة بعبدا، تقاطع الحدث-بعبدا (مفرق الصنوبرة)، مفرق بعبدا.

للسير المتجه صعوداً من:

اوتوستراد الكرنتينا باتجاه البقاع في محلة الصياد، وتحويله باتجاه مفرق بعبدا، الصنوبرة، ساحة بعبدا، كنيسة مار عبدا وفوقا، الجمهور.

2_ الضاحية الجنوبية وبولفار كميل شمعون باتجاه البقاع في محلة كاليري سمعان، وتحويله باتجاه الكفاءات، الحدث، ساحة بعبدا، الجمهور.

3ـــ للسير المتجه من اوتوستراد المطار باتجاه الصياد قبل جسر الصفير وتحويله باتجاه الحدث.

_ منع مرور الشاحنات اعتباراً من الساعة 00.5 من تاريخ 1/8/2019 ولغاية انتهاء الاحتفال، على الطرقات التالية:

_ الطريق الدولية، من الجمهور حتى الصياد ،بالاتجاهين.

– الطريق الدولية المتجهة من البقاع نحو بيروت.

– الطريق الممتدة من مرفأ بيروت باتجاه أوتوستراد الكرنتينا.

لذلك يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.

المصدر: موقع قوى الامن الداخلي