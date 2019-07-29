#حركة_المرور كثيفة على طريق #المطار القديمة بالاتجاهين (التحكم المروري) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2019 - 15:44

#حركة_المرور كثيفة على طريق #المطار القديمة بالاتجاهين (التحكم المروري)

منذ 25 mins 29 July، 2019
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