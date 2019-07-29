رئيس الحكومة سعد الحريري وصل الى عين التينة حيث يعقد اجتماع بينه وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2019 - 15:44

رئيس الحكومة سعد الحريري وصل الى عين التينة حيث يعقد اجتماع بينه وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري

منذ 27 mins 29 July، 2019
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