لجنة الدفاع تابعت درس تعديل مواد في قانون البلديات

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة ظهر اليوم برئاسة النائب سمير الجسر وفي حضور النواب أنور الخليل، الان عون، فادي سعد، علي عمار، وهبه قاطيشا، الوليد سكرية، رولا الطبش، شامل روكز، محمد خواجة، فريد البستاني، قاشم هاشم، عدنان طرابلسي، علي عسيران، كما حضر عن وزارة الداخلية المديرة العامة للادارات والمجالس المحلية بالتكليف فاتن ابو الحسن، وعن وزارة المال المفوض الحكومي يوسف الزين والمحامي غدير العلايلي.

وتابعت اللجنة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد المرسوم الاشتراكي 118 الصادر عام 1977 والمقدم من النائب فريد البستاني. كذلك ناقشت القانون المتعلق بتعديل المادة 10 من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 والمقدم من النائب زياد اسود، واقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون البلديات المقدم من النائب سامي الجميل.

وقررت اللجنة بعد مناقشة موضوع البلديات، إضافة الى الاقتراحات الواردة على جدول الاعمال، تشكيل لجنة فرعية لمتابعة هذا الموضوع بالتعاون مع ممثلين عن المنظمة الدولية للتقرير عن الديموقراطية، وستدعو اللجنة الفرعية الى اجتماع في وقت قريب.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام