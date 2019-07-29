الرئيس عون إطلع على عمل وزارة البيئة والندوة الفرنكوفونية للاعمال والاوضاع في بعلبك

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا مع وزير البيئة فادي جريصاتي عمل وزارته، خصوصا بعد انجاز المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات الذي سيعرض على مجلس الوزراء، وخريطة الطريق للنفايات الصلبة التي تشكل حلا نهائيا للازمة التي تعاني منها المناطق اللبنانية كافة”.

جريصاتي

واوضح الوزير جريصاتي ان “العمل قائم في الوزارة لوضع الحلول المناسبة للمسائل البيئية موضع التنفيذ”.

فياض وجمعية مهرجانات وادي الحجير

وعرض الرئيس عون، في حضور عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الدكتور علي فياض، مع رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي ياسين، رئيس “جمعية مهرجانات وادي الحجير” علي الزين ومدير المهرجانات محمد كوثراني، الوضع البيئي في وادي الحجير الذي صنف محمية، اضافة الى المهرجانات التي ستقام بين 9 و 17 آب المقبل بالتعاون مع وزارتي السياحة والثقافة واتحاد بلديات جبل عامل.

الندوة الفرانكوفونية للاعمال

واستقبل الرئيس عون في حضور ممثله الشخصي لدى المنظمة الدولية للفرانكوفونية الدكتور جرجورة حردان، وفدا من “الندوة الفرانكوفونية للاعمال” برئاسة رين صحناوي قدسي، وضم، الدكتور ايلي عساف، ارمان فارس، فؤاد توما، احمد طبارة، ناجي بولس وفؤاد ثابت.

واطلع الوفد الرئيس عون على النشاطات التي تقوم بها الندوة لتفعيل الفرانكوفونية على مستوى رجال الاعمال، ومنها الاجتماع السنوي المقرر عقده في تشرين الثاني المقبل الذي ستمنح فيه جائزة الندوة الى رجل اعمال مميز خلال العام.

ونوه الرئيس عون بما تقوم به الندوة، مؤكدا دعمه “لكل نشاط فيه تعزيز الفرانكوفونية وتطويرها وتعميمها”، لافتا الى ان “دور رجال الاعمال الفرانكوفونيين لا يقل اهمية عن دور المثقفين ورجال الفكر والسياسة والمجتمع”.

خضر

واستقبل الرئيس عون محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر الذي اطلعه على الاوضاع الامنية في المنطقة والاجراءات التي اتخذت لتثبيت الامن والاستقرار فيها وتجاوز الحوادث الفردية التي تقع من حين الى آخر والتي لا تؤثر على المناخ الامني العام المستقر في المحافظة.

كذلك تطرق البحث الى الحاجات الانمائية والاجتماعية وعمل دوائر الوزارات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام