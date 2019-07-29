10 أسرى يواصلون اضرابهم عن الطعام في سجون العدو الاسرائيلي

يواصل 10 اسرى اضرابهم عن الطعام في سجون العدو الاسرائيلي رفضا لاعتقالهم الاداري.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه إن “هناك حوارات تجري بين ثلاثة اسرى وادارة سجون الاحتلال للوصول الى اتفاق ينهي اضرابهم مقابل انهاء اعتقالهم الاداري”.

وأوضح عبد ربه ان “الاسرى المضربين هم محمد ابو عكر ومصطفى حسنات من مخيم الدهيشة وحذيفة حلبية من بلدة ابو ديس”.

من جهة ثانية، أشار عبد ربه الى ان “حوارات تجري ما بين ادارة سجون الاحتلال والاسرى لتطبيق الاتفاق بازالة اجهزة التشويش وتركيب الهواتف العمومية باقسام الاسرى”.

المصدر: فلسطين اليوم