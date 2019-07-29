ايران تصف خطوة الامارات بسحب قواتها من اليمن بالايجابية

وصف المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي خطوة الامارات بسحب قواتها من اليمن بانها تشكل خطوة ايجابية.

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي الذي عقده اليوم الاثنين وفي الرد على سؤال حول تغییر نهج الامارات ومن ضمنه بشان الیمن خلال الفترة الاخيرة، قال موسوي ان تغيير النهج، مهما كان السبب فيه، نعتبره امرا ايجابيا وخطوة جيدة يمكنها ان تؤدي الى الامن والاستقرار وخفض التوترات التي تعتبر اليمن احدى بؤرها.

واضاف، ان ايران ترصد هذه الخطوات بدقة وستساعد قدر ما تستطيع من اجل ان يتم اتخاذ المزيد من هذه الخطوات وتعميقها اكثر فاكثر.

المصدر: وكالة فارس