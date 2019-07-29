عودة أكثر من 1.6 ألف لاجئ سوري من أرض الوطن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين الاثنين، بأن أكثر من 1.6 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا من أراضي الأردن ولبنان، خلال الــ 24 ساعة الأخيرة. وقال المركز في نشرة إعلامية بهذا الشأن”خلال الــ24 ساعة الماضية، عاد 1666 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 378 لاجئا (113 امرأة و193 طفلا) من لبنان، عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 1288 شخصا (386 امرأة و657 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

وأشار البيان إلى أن الجانب الروسي قام بتنظيم عملية إنسانية واحدة في بيت سوا بريف دمشق تم خلالها توزيع 750 سلة غذائية بوزن إجمالي 3.63 طن. بالإضافة إلى ذلك قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، بعملية تطهير للأراضي من الألغام على مساحة 2.2 هكتار، وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 35 عبوة قابلة للانفجار.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية