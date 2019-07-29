للمرة الأولى سيعقد المؤتمر الصحفي الاسبوع القادم بحضور ظريف

قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي اليوم الاثنين في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، ان المؤتمر الصحفي الأسبوع القادم سيعقد بحضور وزير الخارجية محمد جواد ظريف وبمشاركة وسائل الإعلام المحلية والاجنبية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ردا على سؤال يتعلق بتخفيض عدد القوات الإماراتية في اليمن: نعتبر هذه التصريحات خطوة جيدة لتخفيف التوترات، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض التوتر في اليمن، وهو أحد بؤر التوتر في المنطقة.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يتم تداول النفط في اينستكس، قال موسوي: يدعي الأوروبيون أن الالية المالية للتبادل التجاري والمالي (اينستكس) قد أعدت لتحقيق فوائد الاتفاق النووي بمافيها التبادلات الاقتصادية مع إيران، موضحا انه وكما قلنا سابقا، فان اينستكس هي مقدمة للوفاء بالتزاماتهم، ليست هذه الالية هي اساس العمل، لكنهم يدعون أن هذه الآلية ستؤدي إلى معاملات تجارية ومالية بين إيران وبينهم، مؤكدا على ان إيران تطالب ببيع النفط، وإعادة بيع النفط إلى مرحلة قبل الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي.

وحول طلب وزير الخارجية الأمريكي بالسفر إلى إيران والتحدث مع وسائل الإعلام الإيرانية، صرح موسوي، بان هذا الاجراء جاء للرد على محادثات ظريف مع وسائل الإعلام الأمريكية، نحن نعتبر هذا الموقف انفعالي ويفتقد للمصداقية ويأتي في سياق الحرب النفسية، موضحا بانه كانت هناك بالفعل طلبات لاجراء حوارات صحفية، لكنهم رفضوها جميعا.

المصدر: وكالة ارنا