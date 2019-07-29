السودان: المفاوضات حول الإعلان الدستوري تستأنف الثلاثاء

يستأنف المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج في السودان الثلاثاء المفاوضات حول الإعلان الدستوري المتعلق بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية، وفق ما أعلن الوسيط الإفريقي وأحد قادة الاحتجاج الأحد.

وقال وسيط الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لبات في بيان “دعوة وفدي التفاوض من المجلس العسكري الانتقالي وإعلان قوى الحرية والتغيير إلى الاجتماع للبت النهائي في المرسوم الدستوري وغير ذلك من القضايا ذات الصلة الثلاثاء الساعة 11:00 صباحا”، مشيرا إلى ان “جلسة تفاوض تقنية بين ممثلي الطرفين ستعقد الاثنين”.

بدوره، أكد القيادي في حركة الاحتجاج بابكر فيصل استئناف المباحثات حول “الاعلان الدستوري” المكمل للاتفاق السياسي، وقال “أتوقع التوصل لاتفاق الثلاثاء لأن الخلافات ليست كبيرة بين الطرفين”.

وأوضح فيصل ان “مباحثات الثلاثاء ستتناول الحصانة المطلقة التي يطالب بها جنرالات الجيش وصلاحيات مجلس السيادة المشترك ومظاهر الانتشار العسكري في مختلف مدن البلاد”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية