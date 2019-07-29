اليونان: هزة ارتدادية تضرب أثينا

ضربت هزة أرضية العاصمة اليونانية أثينا الأحد، فيما لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

وقال معهد الزلازل اليوناني إن “قوة الهزة بلغت 4.2 درجات وجرى تحديد مركزها على بعد 23 كيلومترا (14 ميلا) في شمال غرب أثينا”، وتابع “لا شيء يدعو إلى القلق، إنها هزة ارتدادية عادية في أعقاب الزلزال”.

ويعتقد أن الهزة من ارتدادات الزلزال القوي الذي شهدته المدينة في 19 تموز/يوليو، وأدى الى انقطاع خدمات الهواتف غير المحمولة والمحمولة.

وقال معهد الزلازل في حينه إن قوة الزلزال كانت 5.1 درجات ووقع على مسافة 23 كلم شمال غرب أثينا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية